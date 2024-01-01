В СВО погиб житель Пермского края Владимир Лесников Мужчину похоронят 28 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского округа

Администрация Кудымкарского муниципального округа сообщила о гибели 59-летнего военнослужащего Владимира Лесникова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Владимир родился 23 сентября 1963 года в д. Панфиловка Иркутского района Павлодарской области. После окончании школы он получил профессию печника, отслужил в армии, был участником боевых действий.

У мужчины остались сын и дочь.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — сообщили в администрации Кудымкара.

Прощание с Владимиром Лесниковым пройдёт возле дома погибшего 28 июня в Кудымкаре. Прощальный митинг состоится в ритуальном зале на ул. Коркиных, 11А.

Напомним, сегодня стало известно также о гибели другого военнослужащего из Кудымкара, Василия Головина. Он был уроженцем деревни Нестерова. Подробности его гибели чиновники не уточнили. Мужчину похоронят 27 июня. Прощальный митинг состоится в ДК с. Самково.

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