На СВО погиб уроженец Прикамья Василий Головин Его похоронят на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского округа

Администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели военнослужащего из Коми округа Василия Головина.

Василий родился д. Нестерова Кудымкарского района и погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Подробности чиновники не уточняют.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Василий Михайлович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — сообщили местные власти.

Прощальный митинг состоится 27 июня в ДК с. Самково.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе СВО жителя Кизела, гвардии рядового-наводчика мотострелкового взвода Алексея Кустова. Подробности о том, как погиб мужчина и когда отправился в зону СВО, не сообщаются. Его родственница написала на личной странице ВКонтакте, что у него остались мама, сестра и племянники. Военнослужащий на своей странице сообщил об уходе на спецоперацию в январе 2024 года.





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