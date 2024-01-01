В ходе СВО погиб житель Пермского края Алексей Кустов Ему было 46 лет Поделиться Твитнуть

Группа "Администрация города Кизела" ВКонтакте

В ходе проведения специальной военной операции в Украине погиб житель Кизела Пермского края Алексей Кустов. Об этом 26 июня в соцсетях сообщила администрация городского округа.

«Администрация города с прискорбием сообщает о гибели Кустова Алексея Викторовича гвардии рядового-наводчика мотострелкового взвода, погибшего в ходе проведения СВО. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — рассказали в администрации.

Алексей Кустов родился в 1977 году. Подробности о том, как погиб мужчина и когда отправился в зону СВО, не сообщается. Его родственница написала на личной странице «ВКонтакте», что у него остались мама, сестра и племянники. Военнослужащий на своей странице сообщил об уходе на спецоперацию в январе 2024 года.

Прощание с Андреем состоится в Кизеловском дворце культуры 28 июня.

Ранее сообщалось, что в Кизеле 28 июня также пройдут похороны рядового Руслана Аминова. За проявленные на специальной военной операции мужество, храбрость и отвагу Руслан Аминов был награждён Орденом мужества посмертно.

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