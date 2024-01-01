В Пермском крае простятся с погибшим на СВО жителем Кизела Руслана Аминова наградили посмертно Орденом мужества Поделиться Твитнуть

Руслан Аминов

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Администрация города Кизела в Пермском крае с прискорбием сообщила о гибели в ходе проведения СВО местного жителя, рядового Руслана Аминова, 1989 г.р. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким!», — сказано в информации. На публикацию первой обратила внимание ВЕТТА.

Власти добавили, что за проявленные на специальной военной операции мужество, храбрость и отвагу Руслан Аминов был награждён Орденом мужества посмертно.

Прощание с военнослужащим состоится 28 июня в Кизеле, во Дворце культуры. Начало церемонии в 12:00.

Ранее сообщалось, что в Чусовом состоялись похороны участника специальной военной операции 44-летнего Дмитрия Кашина. Он погиб в бою в начале июня. Дмитрий попал на СВО, заключив контракт с минобороны. За проявленный героизм и мужество он также был награждён Орденом мужества посмертно. У него остались жена и дети.

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