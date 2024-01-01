Зарина Ситдикова В Пермском крае похоронен погибший в СВО 44-летний боец из Чусового Он погиб в начале июня Поделиться Твитнуть

В Пермском крае состоялись похороны участника специальной военной операции Дмитрия Кашина, погибшего в бою в начале июня текущего года. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

Дмитрий Кашин родился в Чусовом. По словам главы округа, он был добрым и отзывчивым человеком. Друзья и знакомые говорят о том, что он всегда был готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. Именно поэтому уроженец Прикамья не смог остаться в стороне, когда началась СВО. Он заключил контракт о прохождении военной службы в звании рядового.

Боец трагические погиб в ходе выполнения специальной задачи 9 июня. За проявленный героизм и мужество он посмертно был награждён Орденом мужества.

Дмитрию Кашину было 44 года. У него остались жена и дети.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», накануне в Чусовском округе также простились с ветераном боевых действий на Северном Кавказе Константином Балюкиным.

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