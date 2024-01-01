В Пермском крае простились с погибшим на СВО участником чеченской войны из Чусового Поделиться Твитнуть

Константин Балюкин

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб гвардии ефрейтор Константин Балюкин из Чусового. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Константин родился 18 июня 1981 года в Чусовом. Здесь же окончил школу и профтехучилище, получил специальность «плотник». Во время срочной службы был участником боевых действий на Северном Кавказе.

Вернувшись домой, работал на железной дороге в Чусовом монтёром пути.

«Зарекомендовал себя как очень отзывчивый и готовый помочь товарищам человек, верный друг, любящий отец», — написал Белов.

После начала СВО Балюкин заключил контракт с минобороны о прохождении военной службы. В зоне операции служил стрелком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона танкового полка танковой дивизии.

Погиб военнослужащий 21 мая 2024 года в боях в районе населённого пункта Соловьёво.

Как пишет ВЕТТА, похоронили Константина Балюкина на родине 22 июня.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб военнослужащий из Прикамья Михаил Перевощиков.

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