На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Михаил Перевощиков О дате похорон чиновники сообщат дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа

В ходе спецоперации погиб уроженец Александровска Михаил Перевощиков, 1991 г.р. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Местные власти выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. При каких обстоятельствах и когда он погиб, не разглашается.

О дате похорон в администрации пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в зоне спецоперации на Украине погибли два жителя Горнозаводского округа Прикамья: Фаррух Аббасов и Олег Мусатов. Подробности о гибели военнослужащих не сообщались. Известно лишь, что рядовой Фаррух Аббасов был убит 14 мая, а когда не стало Олега Мусатова — неизвестно. Фарруха Аббасова похоронили в рабочем посёлке Бисер. О дате и месте прощания с Олегом Мусатовым власти обещали сообщить позже.

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