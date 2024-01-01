Алёна Бронникова Полиция сообщает о снижении преступности среди несовершеннолетних в Прикамье Количество правонарушений за первые пять месяцев снизилось на 26,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полиция Пермского края отметила снижение уровня преступности несовершеннолетних на территории региона за период с января по май 2024 года. По информации ведомства, динамика составила 26,6%.

«По итогам пяти месяцев 2024 года на территории Пермского края зарегистрировано снижение преступности среди несовершеннолетних на 26,6%. По итогам мая количество несовершеннолетних, совершивших преступления, снижено на 21,7%» — сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

Согласно опубликованным данным, количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2024 году снизилось на 52,1%. Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сократилось в девять раз.

Кроме того, число совершённых преступлений в отношении детей, снизилось на 2,6%, в том числе на 25,8% против жизни и здоровья и на 16,9% против половой неприкосновенности. Число пострадавших от всех преступных посягательств уменьшилось на 4,4%.

В то же время, на совещании с руководителями следственных управлений СК России в ПФО, которое прошло 26 июня в Перми, заместитель председателя СКР Елена Леоненко сообщила о росте преступности среди несовершеннолетних в Прикамье. На территории региона ведомство зафиксировало увеличение количества направленных в суд уголовных дел о правонарушениях, совершённых детьми и подростками.

Несмотря на общую тенденцию к снижению уровня преступности в России, в Пермском крае, Самарской области, Татарстане и Башкортостане — обратная динамика.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.