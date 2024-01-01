В Прикамье выросла подростковая преступность Также в регионе увеличилось число преступлений против несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае зафиксирован рост количества направленных в суд уголовных дел о преступлениях, совершённых детьми и подростками. Об этом было заявлено на совещании с руководителями следственных управлений СК России Приволжского федерального округа в Перми. Его провела заместитель председателя СК России Елена Леоненко.

По её словам, в целом по стране сохраняется тенденция к снижению подростковой преступности, но есть ряд регионов, где динамика обратная. Кроме Пермского края, это Самарская область, республики Татарстан и Башкортостан.

При обсуждении преступлений в отношении несовершеннолетних Елена Леоненко подчеркнула, что в Приволжском федеральном округе число направленных в суды уголовных дел такой категории осталось почти на прежнем уровне, при этом она отметила рост их количества в трёх субъектах: в Пермском крае, республике Башкортостан и Самарской области.

В качестве приоритетной задачи следственных управлений Леоненко назвала защиту жилищных прав детей-сирот.

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