В спецоперации погиб житель Прикамья Владимир Кузнецов
Его похоронят 28 июня
В Ильинском округе похоронят военнослужащего Владимира Кузнецова, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию муниципалитета.
Владимир Кузнецов поехал на СВО после прохождения срочной службы. Контракт с Минобороны РФ он заключил ещё 23 сентября 2022 года и служил командиром отделения.
Местные власти уточнили, что мужчина погиб 27 мая при исполнении боевых задач, однако где именно, не сообщается.
Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоится 28 июня в селе Дмитровское.
Чиновники выразили соболезнования родным и близким погибшего солдата.
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