В спецоперации погиб житель Прикамья Владимир Кузнецов Его похоронят 28 июня Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Ильинском округе похоронят военнослужащего Владимира Кузнецова, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Владимир Кузнецов поехал на СВО после прохождения срочной службы. Контракт с Минобороны РФ он заключил ещё 23 сентября 2022 года и служил командиром отделения.

Местные власти уточнили, что мужчина погиб 27 мая при исполнении боевых задач, однако где именно, не сообщается.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоится 28 июня в селе Дмитровское.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Напомним, ранее стало известно о гибели на СВО жителя Берёзовского округа Пермского края, фельдшера Рифнура Мухатарова. С 2012 по 2013 год он проходил срочную службу в Северной Осетии. После армии окончил медучилище. С 2017 года служил по контракту в Таджикистане, был фельдшером мотострелковой роты в звании прапорщика. В июле 2023 года его командировали в Луганскую область.

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