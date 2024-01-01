В Пермском крае простились с погибшим на СВО фельдшером Рифнуром Мухатаровым Поделиться Твитнуть

Рифнур Мухатаров

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В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики в с. Тоненькое Ясиноватского района погиб житель Берёзовского округа Пермского края Рифнур Мухатаров. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным, близким и друзьям.

Рифнур родился 25 августа 1994 года в д. Копчиково Берёзовского района. В 2012 году окончил Берёзовскую среднюю общеобразовательную школу №2, поступил в Лысьвенское медицинское училище. С 2012 по 2013 год проходил срочную службу в армии в Северной Осетии. После армии окончил медучилище по специальности "фельдшер". С 2017 года служил по контракту в Таджикистане, был фельдшером мотострелковой роты в звании прапорщика.

«В июле 2023 года был командирован в Луганскую область. По словам сослуживцев, спас очень много жизней, был ранен, к сожалению, себе не смог помочь. Награждён медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия». Указом президента Российской Федерации награждён Орденом мужества посмертно.

Рифнур был добрым, отзывчивым, честным, всегда готовым прийти на помощь. Он любил свою семью, трепетно относился к сёстрам, был опорой для мамы, хорошим и любящим отцом для своей дочери», — говорится в информации властей.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб военнослужащий из Коми округа Василий Головин.

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