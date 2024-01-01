Алёна Бронникова На участке по улице Васильева в Перми установят специальную зону для реализации инвестпроекта Комиссия по ПЗЗ поддержала заявление АИР Поделиться Твитнуть

ул. Васильева

Министерство транспорта Пермского края

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ) на заседании 27 июня одобрила заявление ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития» о внесении изменений в ПЗЗ. Предложение касается установки специальной зоны на участке по ул. Васильева под реализацию инвестпроекта.

Ведомство попросило установить границы территориальной зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности (ПК-3) в отношении земельного участка, расположенного по ул. Васильева, з/у 10б в Свердловском районе Перми. Решение по данному заявлению принимается без проведения публичных слушаний.

«Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае рассмотрен и поддержан проект создания производства бурового оборудования. В рамках данного проекта планируется создание 25 рабочих мест, реализация — до 2027 года», — сообщила представитель минимущества.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 5,9 тыс. кв. м. Виды разрешённого использования: для размещения объектов торговли.

В мае губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что пермская компания «РенТулз» планирует создать современный производственный центр широкого назначения. Проект получил статус «приоритетного». Для его реализации было решено предоставить предприятию в аренду без торгов земельный участок на ул. Васильева. По проекту площадь производства составит около 1,5 тыс. кв. м. На площадке будут построены цех по изготовлению бурового оборудования и станочный парк под задачи мехобработки и производства.

Размер инвестиций в проект оценивается в 156 млн руб. Кроме того, инвестор профинансирует мероприятия по обустройству спортивной площадки в Перми на сумму не менее 1 млн руб.

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