В 2024 году в Прикамье построят второй кресельный подъёмник для горнолыжников Стоимость строительства составит около 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

В Кунгурском округе Прикамья на горнолыжном комплексе курорта «Белогорье» началось строительство кресельного подъёмника. Об этом изданию «В курсе.ру» сообщил собственник курорта Армен Карапетян. Ввести объект в эксплуатацию планируется к началу горнолыжного сезона в этом году.

Подъёмник строится на средства владельца. Стоимость строительства оценивается в 100 млн руб., Кроме того, на курорте обустроят три новые трассы протяжённостью от 800 до 1200 м.

Это будет второй кресельный подъёмник в Пермском крае. Первый появился в 2021 году в Губахе.

Горнолыжный комплекс «Белогорье» был открыт в начале 2022 года. Он находится в 110 км от Перми, в 2 км от Белогорского монастыря.

Как ожидает Армен Карапетян, запуск подъёмника и новых трасс увеличит трафик туристов в горнолыжный комплекс в два раза, до 30 тыс. туристов за сезон.





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