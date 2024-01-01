В 2024 году в Прикамье построят второй кресельный подъёмник для горнолыжников
Стоимость строительства составит около 100 млн рублей
В Кунгурском округе Прикамья на горнолыжном комплексе курорта «Белогорье» началось строительство кресельного подъёмника. Об этом изданию «В курсе.ру» сообщил собственник курорта Армен Карапетян. Ввести объект в эксплуатацию планируется к началу горнолыжного сезона в этом году.
Подъёмник строится на средства владельца. Стоимость строительства оценивается в 100 млн руб., Кроме того, на курорте обустроят три новые трассы протяжённостью от 800 до 1200 м.
Это будет второй кресельный подъёмник в Пермском крае. Первый появился в 2021 году в Губахе.
Горнолыжный комплекс «Белогорье» был открыт в начале 2022 года. Он находится в 110 км от Перми, в 2 км от Белогорского монастыря.
Как ожидает Армен Карапетян, запуск подъёмника и новых трасс увеличит трафик туристов в горнолыжный комплекс в два раза, до 30 тыс. туристов за сезон.
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