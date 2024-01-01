Ректором Пермского политеха стал Антон Петроченков С апреля он возглавлял вуз в статусе и.о. Поделиться Твитнуть

Антон Петроченков

Пресс-служба ПНИПУ

В Пермском политехе 26 июня состоялись выборы ректора. Главу Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выбрали в рамках конференции работников и обучающихся университета.

Всего на этот пост было три кандидата: и.о. ректора, доцент Антон Петроченков, проректор по приоритетным проектам Павел Волегов и декан механико-технологического факультета Михаил Песин. Они представили свои программы развития университета.

По итогам тайного голосования, участие в котором приняли 274 представителя профессорско-преподавательского, административного и студенческого состава университета, ректором избрали Антона Петроченкова. За его кандидатуру было более 81% голосов.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе Политеха, выборы ректора предусмотрены Уставом вуза, и далеко не во всех университетах ректора выбирают. Как правило, их назначают.

Напомним, с 26 апреля приказом Минобрнауки России Петроченкова назначили исполняющим обязанности ректора Пермского политеха. Он сменил на этом посту Анатолия Ташкинова.

Антон Петроченков в 1999 году с отличием окончил электротехнический факультет Пермского политеха. В 2003 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук, в 2020-м — на соискание учёной степени доктора технических наук.

Петроченков является лауреатом премии Пермского края в области науки. Награждён Благодарственным письмом председателя Правительства Пермского края. Обладатель звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» Минобрнауки России. До назначения на должность проректора по образовательной деятельности с 2006 года работал заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ.

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