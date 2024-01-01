Директору пермского транспортного предприятия грозит 6 лет за неправомерный оборот средств Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Пермского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) в отношении директора транспортного предприятия ООО «59-Транс».

По версии следствия, с декабря 2017-го по сентябрь 2018 года, обвиняемый изготовил поддельные платёжные поручения о якобы совершённых операциях с 12 контрагентами. На основании этих документов бизнесмен вывел из-под финансового контроля государства более 6 млн руб.

За данное преступление мужчине грозит лишение свободы до 6 лет со штрафом 300 тыс. руб. (таково максимальное наказание по данной статье УК РФ).

Уголовное дело по существу будет рассмотрено в Свердловском районном суде Перми.

Ранее сообщалось, что прокуратура обнаружила в одном из книжных магазинов Кировского района Перми в свободном доступе книги, авторами которых являются иностранные агенты. Виновник привлечён к дисциплинарной ответственности.

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