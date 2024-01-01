Книжный магазин в Перми нарушил правила продажи книг иноагентов Виновного привлекли к ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокурорские работники обнаружили в одном из книжных магазинов Кировского района Перми в свободном доступе книги, авторами которых являются иностранные агенты. На изданиях отсутствовали маркировочные информационные знаки «18+» и «Запрещено для детей», предусмотренные для исключения возможности ознакомления с ними лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. При этом в ведомстве не пояснили, о книгах каких авторов идёт речь.

По итогам проверки владельцу магазина было внесено представление. По данным ведомства, выявленные нарушения уже устранены, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, по закону в России запрещено распространение «информационной продукции, произведённой иноагентом», среди несовершеннолетних. Такие печатные материалы нужно маркировать «18+». В книжных магазинах, киосках и прочих торговых точках их можно распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке. При приобретении такой книги продавец может попросить у покупателя документ, подтверждающий его возраст. Также по паспорту выдаются книги иноагентов в библиотеках.

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