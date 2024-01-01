Алёна Бронникова Жителя Прикамья признали виновным в жестоком убийстве 21-летней девушки на трассе В декабре мужчина вывез за город свою знакомую и зарезал её Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

В Пермском крае суд вынес приговор 52-летнему жителю п. Юго-Камского, обвиняемого в жестоком убийстве молодой девушки, а также его сожительнице за укрывательство преступления. Как сообщает краевое СКР, оба были признаны виновными.

«Собранные следователями Пермского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его 51-летнюю сожительницу признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа.

Трагедия произошла в ночь на 2 декабря 2023 года. Мужчина решил убить свою 21-летнюю знакомую из-за личных неприязненных отношений. Он убедил девушку поехать с ним на машине в соседний населённый пункт. По пути преступник остановил машину, вывел потерпевшую из салона и нанёс ей более 20 ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась, а убийца и его сожительница уехали.

Утром тело убитой обнаружили местные жители. Позже предполагаемого убийцу задержали и заключили под стражу. Расследование дела было завершено и передано в суд в начале июня.

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