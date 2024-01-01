Завершено расследование дела об убийстве девушки на трассе в Пермском крае Жительницу Юго-Камского в конце прошлого года зарезал её знакомый Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя посёлка Юго-Камский Пермского района. Его обвиняют в убийстве, а его сожительницу — в укрывательстве особо тяжкого преступления.

По версии следствия, мужчина зарезал ножом 21-летнюю девушку, а его сожительница была очевидцем убийства, но не сообщила о преступлении в правоохранительные органы.

Следователи допросили по этому уголовному делу свидетелей и провели судебные экспертизы.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 декабря 2023 года, когда житель Прикамья решил убить свою знакомую из-за личных неприязненных отношений. Для этого он убедил девушку поехать с ним на машине в соседний населённый пункт. По пути мужчина остановил машину, вывел потерпевшую из салона и нанёс ей более 20 ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась, а убийца и его сожительница уехали.

Утром тело убитой обнаружили местные жители. Они и сообщили в полицию.

Позже предполагаемого убийцу задержали и заключили под стражу.

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