В деле о жестоком убийстве 21-летней жительницы Прикамья появился обвиняемый Преступник нанёс жертве 20 ударов ножом Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском муниципальном округе сотрудники межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону предъявили обвинение 52-летнему местному жителю в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый ранее уже был судим за особо тяжкое преступление.

Как сообщили в следкоме, установлено, что ночью 2 декабря 2023 года житель Прикамья решил убить свою знакомую 2002 г.р. на почве ранее возникших личных неприязненных отношений.

Мужчина убедил потерпевшую поехать с ним на автомобиле в соседний населённый пункт. По пути он остановил машину, вывел потерпевшую из салона и нанёс ей более 20 ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась, а обвиняемый скрылся.

Утром тело убитой было обнаружено местными жителями, которые сообщили о ЧП в полицию.

Обвиняемый в жестоком убийстве решением суда на время следствия заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.