Алёна Бронникова Работнику птицефабрики Кунгура вынесли приговор за жестокое обращение с животными Виновный получил штраф в 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Кунгурский городской суд вынес приговор 52-летнему жителю, который работал в АО «Птицефабрика Комсомольская». Как сообщает прокуратура Пермского края, мужчину признали виновным по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Суд установил, что в феврале на территории предприятии выловили диких кошек, чтобы затем вывезти их за пределы птицефабрики. Пойманных животных до приезда спецмашины поместили в транспортировочную коробку.

«Подсудимый, зная о проводимом санитарном мероприятии, испытывая неприязнь к ним, отнёс переноску с животными в помещение, где находилась металлическая производственная печь, и поджёг её. В результате несколько кошек получили массивные ожоги и повреждения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По итогам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 150 тыс. руб. В данный момент приговор в законную силу не вступил.

Напомним, об инциденте узнали зоозащитники, а затем правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Было установлено, что виновный, выполняя распоряжение руководителя очистить территорию птицефабрики от бездомных кошек, воспринял эти слова буквально и решил сжечь их заживо. Другие сотрудники услышали крики животных и спасли их из печи.

Кошки получили многочисленные ожоги, их отвезли в пермскую ветлечебницу. Работника-живодёра уволили, а на предприятии прошла проверка, в рамках которой факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек был подтверждён.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Полиция провела расследование и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Руководство птицефабрики оплатило кошкам лечение и оказывало другую помощь приюту. В мае коту Фениксу и кошке Удаче нашли новых хозяев и дом.

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