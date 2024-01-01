Алёна Бронникова Пермское УФАС вынесло штрафы на 9,8 млн рублей за нарушения при подключении к газовым и электросетям За первое полугодие количество жалоб потребителей выросло на треть Поделиться Твитнуть

В течение первого полугодия Пермское УФАС оштрафовало монополистов на общую сумму свыше 9,8 млн руб. за нарушения при подключении потребителей к газоснабжению и электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По выявленным фактам нарушения правил присоединения к инженерно-техническим сетям и недискриминационного доступа за этот период было рассмотрено более 40 дел об административных правонарушениях. Антимонопольщики выдали 22 представления об устранении нарушений прав заявителей.

В ведомстве также отмечают, что за шесть месяцев 2024 года количество жалоб на нарушение порядка подключения объектов к сетям, а также порядка недискриминационного доступа потребителей к энергоресурсам увеличилось на треть по сравнению с АППГ. Управление получило более 210 жалоб.

«Больше половины таких жалоб (53%) связаны с нарушениями порядка и сроков подключения домовладений граждан к сетям газоснабжения в рамках программы бесплатной газификации. Более трети обращений (39%) связаны с подключением зданий, сооружений и частных домов к электрическим сетям», — рассказали в УФАС.

Кроме того, около 8% жалоб поступило на препятствование доступу потребителей к энергоресурсам со стороны владельцев инженерно-технической инфраструктуры. После вмешательства ведомства компании подключили к сетям газоснабжения около 60 потребителей, к электрическим сетям — более 30 потребителей.

За шесть месяцев 2024 года за злоупотребление доминирующим положением на рынке УФАС оштрафовало компании на 2,9 млн руб. На неправомерные действия компаний-монопольщиков в сферах электроэнергетики, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО поступило более 450 обращений.

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