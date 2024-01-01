С начала года Пермское УФАС оштрафовало монополистов на 2,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Компании-монополисты Пермского края за шесть месяцев 2024 года оштрафованы УФАС за злоупотребление доминирующим положением на рынке на 2,9 млн руб., об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Всего в управление поступило более 450 обращений по поводу неправомерных действий со стороны работающих в сферах электроэнергетики, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО, связи организаций, которые занимают на рынке «монопольное положение».

Чаще всего жалобы касались навязывания невыгодных условий по договорам, отказов в заключении договоров, несогласия с ценообразованием на услуги, нарушений сроков подключения к инженерно-техническим сетям, нарушений недискриминационного доступа к энергоресурсам.

По трём материалам в УФАС были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство возбудило два антимонопольных дела по признакам злоупотребления компаниями-монополистами своим доминирующим положением на рынке. Выданы одно предупреждение и одно предостережение. Наложены штрафы.

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