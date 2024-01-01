Алёна Бронникова За год в Перми почти на 17% выросло количество фреш-баров В краевом центре оказалось меньше всего киосков по продаже безалкогольных напитков среди городов-миллионников Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми за год количество фреш-баров выросло на 16,7%. Такие данные приводит 2ГИС по результатам исследования точек по продаже освежающих безалкогольных напитков навынос.

В целом на территории города к началу лета был открыт 21 киоск по продаже свежевыжатых и охлаждённых соков, лимонадов, смузи, безалкогольных коктейлей и мороженого с собой. По информации сервиса, среди городов-миллионников — это самый низкий показатель по количеству таких точек.

Больше всего заведений оказалось в столицах. Так, к 1 июня в Москве приступили к работе 653 заведения, прирост за год составил 8,5%, в Санкт-Петербурге — 331 заведение ( прирост 14,1%). Наименьшее количество, помимо Перми, было зарегистрировано в Ростове-на-Дону, Воронеже и Омске — по 41 заведению.

При этом исследование показало, что популярность безалкогольных напитков навынос растёт. В первом полугодии точки по продаже фреш-напитков пользователи искали вдвое чаще (+119%), а карточки организаций, предлагающих эти услуги, открывали в четыре раза чаще, чем в АППГ (+202%).

Эксперты подсчитали, что в июне 2024 года в 16 крупнейших городах России открылось почти 2 тыс. фреш-баров, что на 12% больше, чем было год назад. Лидерами по приросту стали Самара (+34%), Ростов-на-Дону (+32%) и Новосибирск (+28%). В двух городах число киосков за год сократилось: в Нижнем Новогороде их стало на 5,7% меньше (открыто 50 заведений), а в Волгограде уменьшилось на 13,3% — до 85 заведений. Пермь в этом рейтинге занимает седьмую позицию, а Екатеринбург — шестую. В столице соседнего региона в июне открылась 91 точка, прирост составил 19,7%.

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