Алёна Бронникова «Россельхозбанк» за 115 млн рублей выставил на продажу офис в центре Перми Актив расположен на улице Ленина, 50 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В центре столицы Прикамья продаются офисы пермского филиала «Россельхозбанка». Согласно опубликованной на сайте «Авито» информации, стоимость актива составляет 115 млн руб.

Объект находится по ул. Ленина, 50. На продажу выставлены первый и второй этажи пристроя, а также второй этаж в основном здании.

«Купитe аpендный бизнес в центрe гоpoда. Арeндодатель — фeдеpaльный бaнк. Окупаемость — всего восемь лет», — сообщается в объявлении.

Помещения площадью 1 тыс. кв. м находятся в административном здании. Высота потолков — 2,7 м, выполнена чистовая отделка. Автор объявления — федеральное агентство недвижимости «Федеста». Ранее здание принадлежало пермской инвестиционной компании «Витус».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что выставленное в феврале на продажу здание кафе Chicken в центре Перми, на ул. Ленина, 68а, подешевело на 20 млн руб. Актив предлагают приобрести за 115 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.