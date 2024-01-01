Жители Перми собирают подписи против строительства исправительного центра в Закамске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми с 20 июня начали собирать подписи, чтобы выразить своё несогласие с открытием исправительного центра для осуждённых по ул. Чебоксарской, 31а в Закамске. Об этом сообщает «Рифей».

По мнению авторов петиции, запланированное открытие исправительного центра в здании бывшей гостиницы вызывает опасения, так как здание находится в непосредственной близости от жилых домов, детских садов, школ и больницы. Местные жители утверждают, что соседство с исправительным центром может представлять опасность для молодых семей с детьми дошкольного и школьного возраста. Они также критикуют местные власти за игнорирование их обращений по данному вопросу и неясность в принятии решения об открытии центра в этом районе.

Кроме того, жители напомнили о длительной проблеме отсутствия благоустройства придомовых территорий и отсутствия спортивных секций в данном микрорайоне. Граждане уже долгое время обращаются в администрацию с просьбами отремонтировать старый стадион школы № 64, однако получают отказы.

Напомним, в 2023 году власти планировали открыть исправительный центр в Краснокамске по ул. Чапаева, 69. Но после сбора подписей местные жители добились отмены этих планов.

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