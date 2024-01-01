Алёна Бронникова Колония особого режима «Белый лебедь» в Прикамье приобрела игровую приставку Стоимость составила 41,4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Татьяна Татаринова

В мае 2024 года ФКУ «Исправительная колония № 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН по Пермскому краю» заключило контракт с пермской организацией на поставку игровой консоли. Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, исполнение услуги завершено.

Стоимость контракта составила 41,1 тыс. руб. — это на 11% ниже начальной цены. В тендере участие приняли три организации. Победителем было выбрано ООО «БТ-Трейд», предложившее самую низкую цену.

В документации указано, что объектом закупки является игровая приставка, «используемая с телевизионным приёмником или оборудованная встроенным экраном, и прочие коммерческие и азартные игры с электронным дисплеем (PlayStation 4 Slim или эквивалент)». Она должна иметь восьмиядерный процессор AMD Jaguar, оперативную карту памяти объёмом от 8 Гб и выше, с жёстким диском более 500 Гб, графическим процессором AMD Radeon с частотой 1600 МГерц, а также с поддержкой виртуальной реальности.

ИК-2 находится в Соликамске. Учреждение известно под названием «Белый лебедь». В нём отбывают наказание осуждённые за особо тяжкие преступления. Зимой 2020 года на территории колонии прошли съёмки документального фильма «Колокольный марафон», посвящённый музыкантам-колоколистам.

По данным Сбис, ООО «БТ-Трейд» было зарегистрировано в Перми в 2018 году. Директор и владелец — Юрий Сюткин. Компания занимается оптовой торговлей бытовыми электротоварами. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб. Выручка за прошлый год составила 35,3 млн руб., прибыль — 4,5 млн руб. Организация принимала участие в 2,3 тыс. торгах, из них выиграла 1,8 тыс. Основной заказчик — ГКУ «УКС Пермского края».

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