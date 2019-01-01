В колонии «Белый лебедь» завершились съёмки документального фильма Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории ИК-1 и ИК-2 («Белый лебедь») в Соликамске состоялись съёмки документального фильма «Колокольный марафон».

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Пермскому краю, посвящён он музыкантам-колоколистам. На территории колоний расположен храм священномученика Феофана, епископа Соликамского, где в колокольном звоне практикуется часть заключённых.

Съёмочная группа должна посетить для фильма ещё не менее десятка регионов. Фильм планируется показать на одном из федеральных телеканалов.