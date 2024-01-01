Алёна Бронникова Стали известны самые дорогие и самые дешёвые специальности в вузах Перми Стоимость подготовки по самому дорогому направлению составила 390 000 рублей в год Поделиться Твитнуть

Пермские вузы опубликовали информацию о стоимости обучения в 2024-2025 учебном году. Справочный портал «Поступи.инфо» собрал данные и выделил самые дорогие и самые дешёвые специальности.

Одну из самых доступных по цене специальностей предлагает ПГМА им. Е.А. Вагнера. Стоимость обучения по направлению подготовки «Сестринское дело» (бакалавриат) по очно-заочной форме обучения составит 35 тыс. руб. в год.

Пермский институт УрГУПС предлагает подготовку по специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» (заочно, специалитет) за 45 600 руб. в год, ИДК — филиал в г. Пермь по специальности «Юриспруденция» (заочно, бакалавриат) — 47 тыс. руб., ПСИ по направлениям «Менеджмент» (очно-заочно, бакалавриат) и «Экономика» (заочно, бакалавриат) — 49 тыс. руб. в год.

Самая высокая цена оказалась в Пермском филиале ВШЭ по направлениям «Дизайн» (очно, бакалавриат) — 390 тыс. руб. и «Программные решения и автоматизация процессов разработки (онлайн)» — 350 тыс. руб., об этом сообщают в самом вузе. Кроме того, по данным портала «Поступи.инфо», в ВГУВТ — филиал в г. Пермь по направлению подготовки «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (очно, специалитет) стоимость обучения обойдётся в 320 тыс. руб. за год.

Согласно опубликованной информации на сайтах вузов, дорогими оказались также обучение по специальностям «Фармация» (с преподаванием на английском языке и дополнительным модулем цифровых дисциплин) — 313 750 руб., а также «Фармация» и «Экология и природопользование» (с преподаванием на английском языке) — 263 750 руб. в ПГНИУ.

По данным портала «Вузопедия», самая низкая средняя цена за обучение оказалась в филиале ИДК в Пермском крае — 43 667 руб., а также в Пермском филиале РАНХиГС — 88 215 руб. и в Пермском институте УрГУПС — 98 тыс. руб. Самую высокую среднюю цену рассчитали в пермском филиале НИУ ВШЭ — 228 889 руб., пермском филиале РАЖВиЗ — 218 788 руб. и ПГМА — 150 333 руб.

Напомним, приёмная кампания в пермских вузах началась 20 июня. В этом году учреждения предусмотрели 6 тыс. бюджетных мест. Количество мест увеличено по педагогическим и техническим специальностям, в гуманитарных науках и фармации. Документы на бюджетные места принимаются до 25 июля, приказы о зачислении издаются не позднее 9 августа.





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