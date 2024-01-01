Начался приём заявлений на шесть тысяч бюджетных мест в пермских вузах В колледжах и техникумах открыты 16,5 тысячи бюджетных мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 20 июня, в пермских вузах началась приёмная кампания. Как сообщили в минобре Прикамья, в этом году в высших учебных заведениях региона предусмотрено 6 тыс. бюджетных мест. В этом году их число увеличено по педагогическим и техническим специальностям, в гуманитарных науках и фармации.

Также сегодня стартовала приёмная кампания в колледжи и техникумы. В них открыто свыше 16,5 тыс. бюджетных мест.

Напомним, абитуриенты могут подать документы в пять вузов на пять специальностей в каждом как на бюджетное, так и платное отделение. Во всех заявлениях абитуриент обязан расставить приоритеты зачисления — то есть проставить цифры от 1 до 5, причём цифра 1 ставится напротив той специальности, на которую выпускник хочет поступить больше всего. Подать документы в вуз можно двумя основными способами — лично отнести в приёмную комиссию или через «Госуслуги».

Документы на бюджетные места принимаются до 25 июля. Приказы о зачислении издаются не позднее 9 августа. Конкретные сроки приёма документов и сдачи вступительных экзаменов и сроки публикации результатов необходимо уточнять непосредственно в вузах.

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