В Пермском крае зарплаты токарей выросли до 190 тысяч рублей Столько же предлагают только коммерческим директорам Поделиться Твитнуть

За токарным станком Андрей Шишигин, токарь механического отделения РМЦ РПУ

Архив ИД «Компаньон»

Стали известно, каким специалистам во втором квартале 2024 года работодатели из Пермского края были готовы платить больше всего. Данные обнародовали аналитики hh.ru, проанализировав 47 тыс. вакансий, размещенных на ресурсе с апреля по июнь. Для более корректного сравнения позиции из сферы высшего и среднего менеджмента вынесены в отдельный список.

Если говорить о менеджерах, то во втором квартале самыми высокооплачиваемыми стали коммерческие директора. Предлагаемая им медианная зарплата сложилась на уровне 190 тыс. руб. (+41% к первому кварталу года). На втором месте генеральные директора с медианой зарплаты 150 тыс. руб. (по сравнению с предыдущим кварталом з/п не изменилась). Замыкают тройку главные инженеры проекта с предлагаемой зарплатой 130 тыс. руб. (+16%).

Если сравнивать не руководителей, то наиболее высокое вознаграждение во втором квартале работодатели предлагали токарям и фрезеровщикам — 190 тыс. руб. По сравнению с первым кварталом зарплатное предложение для этих специалистов выросло на 31%. На втором месте расположились операторы станков с ЧПУ — их медианная зарплата сложилась на уровне 134 тыс. руб. (+58%). Третье место заняли геодезисты — 129,3 тыс. руб. (+23%).

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