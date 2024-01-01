Зарина Ситдикова Прокуратура в Перми выявила нарушения в содержании ДК Солдатова и Дома учёных Директору учреждения культуры и председателю ТСЖ внесены представления Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В ходе надзорных мероприятий в Перми были выявлены нарушения при содержании двух объектов культурного наследия, расположенных на Комсомольском проспекте. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Свердловского района. Инспекционный осмотр был проведён во Дворце культуры им. Солдатова и в Доме учёных (Комсомольский проспект, 49). Представители надзорного органа визуально оценили состояние зданий. Осмотр показал, что на стенах объектов местами отслаивается штукатурка и отваливается краска. На фасаде имеются трещины и сколы, нанесены надписи и приклеены листовки.

Особое внимание сотрудники прокуратуры обратили на информационные таблички, закреплённые на зданиях. В надзорном ведомстве сделали вывод, что их содержание не соответствует действующим в Перми требованиям к тексту и обозначениям.

На основании итогов проверки генеральному директору ДК им. Солдатова и председателю правления ТСЖ «Компрос 49» внесены представления.

В ведомстве подчеркнули, что устранение нарушений взято на контроль районной прокуратурой.

Как сообщал «Новый компаньон», в 2021 году прокуратура Мотовилихинского района обнаружила, что ОКН «Магазин купца Тимкина» не содержится департаментом имущественных отношений администрации Перми в надлежащем состоянии. Надзорный орган потребовал отреставрировать здание на ул. 1905 года. Суд эти требования поддержал в полном объёме.

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