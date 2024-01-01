Алёна Бронникова Проект реставрации магазина купца Тимкина в Перми прошёл госэкспертизу Прокуратура потребовала привести историческое здание в порядок ещё в 2021 году Поделиться Твитнуть

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия "Магазин купца Тимкина" ООО "ПСК "Рестюнион" / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Государственная историко-культурная экспертиза выдала 22 февраля положительное заключение на работы по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Магазин купца Тимкина», расположенного по ул. 1905 года, д. 4. Соответствующий документ был опубликован 14 марта на сайте Инспекции по сохранению ОКН Пермского края.

Согласно проектной документации, в результате обследования общее техническое состояние здания было признано ограниченно работоспособным. Для его сохранения планируется отремонтировать отмостку, кирпичную кладку на повреждённых участках, трещины с последующим установлением наблюдения за ними, отделку, воссоздать элементы внешнего декоративного убранства фасадов, заменить отливы, окна и двери с учётом сохранения исторического облика.

Двухэтажное здание на пересечении ул. Большой (сегодня ул. 1905 года) и переулка Торгового (ул. Восстания) было построено во второй половине 19 века, принадлежало татарской купеческой династии Тимкиных. На первом этаже располагался мануфактурный магазин, помещения второго этажа сдавали внаём. После революции в разные годы в здании размещались продуктовый магазин, классы музыкального училища, магазин культтоваров и комиссионный магазин, торговый центр «Малахит», отделение «Сбербанка». Объект поставили на государственную охрану в 2000 году. В настоящее время на втором этаже находится суд Мотовилихинского района, а на первом — магазины. Общая площадь здания составляет 358,2 кв. м.

Прокуратура Мотовилихинского района в ходе проверки соблюдения требований законодательства об ОКН в 2021 году обнаружила, что ансамбль «Магазин купца Тимкина» не содержится владельцем — департаментом имущественных отношений администрации Перми — в надлежащем состоянии. Суд удовлетворил требования в полном объёме.

В мае 2023 года собственники помещений заключили с московским ООО «ПСК «Рестюнион» договор о разработке проектной документации по сохранению объекта. Сумма контракта составила 910 тыс. руб.

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