Прокуратура потребовала отреставрировать объект культурного наследия в Перми Мэрию обязали привести в порядок магазин купца Тимкина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми в ходе проверки соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия обнаружила, что ансамбль «Магазин купца Тимкина» (ул. 1905 года, 4) не содержится владельцем — департаментом имущественных отношений администрации Перми — в надлежащем состоянии.

На фасаде памятника культуры допущено размещение надписей, рекламных листовок, отсутствует информация об объекте.

По результатам проверки прокурором в Свердловский райсуд было направлено исковое заявление об обязании устранить указанные нарушения. Суд удовлетворил требования в полном объёме.

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