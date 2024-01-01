Зарина Ситдикова Руководить «Содой-Хлорат» будет исполнительный директор другого пермского химкомбината Оба предприятия контролируются АО «Росхим» Поделиться Твитнуть

Руководителем ООО «Сода-Хлорат» в Березниках станет исполнительный директор АО «Березниковский содовый завод» Наиль Шамсутдинов. Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией источников сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Предприятие «Сода-Хлорат» образовано в 1999 году. Оно выпускает химические соединения калия и кальция для пищевой промышленности. В 2016 году завод был включён в перечень производств, реализующих программу по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 18 июня этого года единственным учредителем ООО «Карго», которое управляет предприятием «Сода-Хлорат», стало АО «Росхим». Завод был выкуплен у бизнесменов Геннадия Шутикова и Марины Медведевой. Сумма сделки при этом не обнародовалась.

Согласно данным сайта предприятия, сейчас его генеральным директором является Вера Никитина, техническим директором — Андрей Григорчук.

АО «Березниковский содовый завод» является частью Башкирской содовой компании, которая тоже контролируется АО «Росхим».

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