Алёна Бронникова В Прикамье пожарные спасли двоих человек из горящего дома Пожар произошёл ночью в Кунгуре Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Ночью 25 июня пожарные спасли двоих человек из горящего дома в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, возгорание произошло в одной из квартир жилого дома по ул. Ильина в Кунгуре.

«Сообщение о пожаре поступило 25 июня в 2:47. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение бытовой техники в квартире. Спасены два человека (выведены звеном ГДЗС по лестничному маршу на свежий воздух)», — рассказали в ведомстве.

Для тушения возгорания привлекались 25 человек и 7 единиц техники от МЧС России. До их приезда из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. В результате происшествия один человек пострадал. Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 2:56.

В настоящее время сотрудники МЧС по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причина пожара.

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