За неделю в Прикамье от коронавируса скончались четыре человека Сорок пациентов с COVID-19 были госпитализированы Поделиться Твитнуть

В Прикамье с 17 по 23 июня коронавирусная инфекция подтвердилась у 238 человек. Это почти в два раза меньше, чем было выявлено неделей ранее (464 пациента). В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 126 случаев, что составляет 53% от числа заболевших. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В структуре лабораторно-исследованных проб в научно-исследовательских институтах РПН за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

При этом, по данным портала стопкоронавирус, в Пермском крае сохраняется относительно высокая смертность от COVID-19. За неделю в регионе от болезни скончались четыре человека. Больше только в Москве (6), а также в Санкт-Петербурге и Свердловской области (по 5).

Госпитализированы в Прикамье 40 человек с коронавирусом.

Всего за 25-ю неделю 2024 года (с 17 по 23 июня) в России были госпитализированы 933 человека, 41 человек умер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.