Семьям из Перми с тремя и более детьми вручат подарочные наборы Депутаты гордумы утвердили меры дополнительной соцподдержки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты утвердили проект решения об установлении дополнительной меры социальной поддержки для семей, в которых родился третий и последующий ребёнок. Речь идёт о вручении семьям памятных подарков, приуроченных к Году семьи.

«Набор вручается одному из родителей, зарегистрировавшему факт рождения третьего и последующего ребёнка в органах записи актов гражданского состояния города Перми в 2024 году. Планируемое количество семей, которые получат подарки, составит 2434. Это данные Пермьстата о количестве родившихся третьих и последующих детей в 2023 году», — рассказала заместитель главы Перми Екатерина Мальцева.

Вручать наборы будут при регистрации рождения ребёнка в органах ЗАГС и в рамках торжественных мероприятий, посвящённых Году семьи.

Напомним, ранее этот вопрос депутаты обсудили на комитете по cоциальной политике гордумы.

Для приобретения подарочных наборов планируется использовать средства бюджета Перми. Вручать такие подарочные наборы будут всем семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок с 1 января по 31 декабря 2024 года.

В частности, это будут столовые наборы для всей семьи с символикой Года семьи.

Сейчас, по данным мэрии, в Перми живёт около 20 тыс. многодетных семей.

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