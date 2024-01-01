В этом году 2400 многодетным вручат подарочные наборы с символикой Перми и Года семьи Эта мера соцподдержки для пар, у которых родился третий и последующий ребёнок Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На комитете по cоциальной политике Пермской городской думы депутаты рекомендовали к принятию проект решения об установлении дополнительной меры социальной поддержки для семей, в которых родился третий и последующий ребёнок. Этот вопрос был включён в повестку дополнительно. По нему перед парламентариями отчиталась начальник департамента социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова.

«На уровне администрации города разработан план по реализации мероприятий в рамках Года семьи. В дополнение к этому плану на уровне города мы предлагаем рассмотреть вопрос о чествовании тех семей, в которых родился третий и последующий ребёнок путём вручения им памятных подарков. Планируемое количество таких семей установлено в соответствии с данными Пермьстата — это более 2400 семей», — рассказала чиновница.

При этом, по словам Овсянниковой, расчёт объёма затрат произведён по средней стоимости, исходя из коммерческих предложений. Порядок реализации этой меры поддержки чествования семей планируется утвердить на уровне мэрии. Для приобретения подарочных наборов планируется использовать средства бюджета Перми.

На вопросы депутатов о том, кому именно и как будут вручать такие подарочные наборы, Овсянникова пояснила, что их получат все семьи, в которых родился третий или последующий ребёнок с 1 января по 31 декабря 2024 года.

«Это будут столовые наборы для всей семьи с символикой Года семьи и имеющие отношение к городу Перми», — отметила чиновница.

По данным администрации, всего сейчас в краевой столице живёт около 20 тысяч многодетных семей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.