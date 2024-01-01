Экопарк в Перми могут назвать именем уличного художника Александра Жунёва Он скоропостижно скончался шесть лет назад Поделиться Твитнуть

"Гусеница", арт-объект А. Жунёва

ВКонтакте

Жителям Перми предлагают принять участие в выборе названий экопарков, которые появятся в долинах рек Егошихи и Данилихи. Голосование проходит на сайте «Госуслуги» до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Первый экопарк расположен на территории, примыкающей к Заводу Шпагина и Егошихинскому кладбищу со входом с улиц Уральской, Разгуляйской и бульвара Гагарина, 24. Это участок нижнего течения Егошихи, где находится исторический центр города. Здесь располагалось одно из древнейших поселений человека, датируемое 15 тыс. лет до н.э. Также долина Егошихи была одним из мест, в которых экспедицией британского учёного-геолога Родерика Мурчисона в 1840 году были обследованы отложения Пермского геологического периода. Данный участок предлагается назвать «Первогород», «Тропа Мурчисона», Сад «Разгуляй», либо жители могут предложить свой вариант названия.

Для экопарка в районе Средней дамбы предлагаются следующие названия: «Тропа юнната», «Парк имени Жунёва» (здесь располагается арт-объект художника «Гусеница», выполненный из автомобильных покрышек. Жунёв скончался в поезде Москва—Пермь в 2018 году), просто «Средняя дамба», также жители могут предложить свой вариант.

Для участка, расположенного на территории рядом с м/р Красные казармы, предлагаются названия «Тропа садовода», «Зелёное хозяйство» и др.

Кроме того, предлагается выбрать название для участка в долине Данилихи между территорией по ул. Крылова, 15 и ш. Космонавтов (у Центрального рынка). Предлагаемые названия: «Данилиха-парк», Парк «У центрального рынка», Парк «Зелёный остров», «Парк на Речной улице» или свой вариант.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.