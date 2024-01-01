Алексей Полудницын стал главой Индустриального района Перми без приставки «и.о.» Решение приняла Пермская дума Поделиться Твитнуть

Алексей Полудницын

Администрация Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы 25 июня депутаты утвердили и.о. главы Индустриального района Перми Алексея Полудницына полноценным руководителем.

Полудницын работал в статусе исполняющего обязанности главы администрации района с 12 февраля.

Известно, что чиновник окончил Юридический институт МВД России, служил в органах внутренних дел, работал следователем прокуратуры Оханского района. В последние годы занимал пост в СУ СКР России по Пермскому краю.

В обязанности главы администрации района входит обеспечение постоянной связи с жителями территории и учёт их мнения, принятие мер по обеспечению участия населения района в решении вопросов городского и районного значения и пр.

Напомним, с осени 2021-го и до 25 января 2024 года Индустриальный район Перми возглавлял Дмитрий Дробинин. В начале этого года у него закончился контракт, и в мэрии не стали его продлевать.

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