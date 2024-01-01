В Перми сотрудницу Роспотребнадзора осудили за хищение денег ведомства Его приговорили к штрафу Поделиться Твитнуть

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Свердловский районный суд Перми вынес приговор 39-летней сотруднице Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Её признали виновной в присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, женщина работала старшим кассиром финансового-экономического отдела ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и с октября 2022 года по май 2023 года похитила более 430 тыс. руб., принадлежащих ведомству.

У неё был доступ к деньгам, и она незаконно использовала их в личных целях, начисляя себе завышенные суммы и распоряжаясь финансами по своему усмотрению.

С учётом позиции гособвинения назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

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