Зарина Ситдикова Директор музыкальной школы в Прикамье оштрафована за хищение более 650 тысяч рублей Деньги были выделены в рамках нацпроекта «Культура» на ремонт крыши учреждения Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Краснокамский городской суд признал директора детской музыкальной школы виновной в хищении средств, выделенных на ремонт крыши учреждения в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в 2021 году директор музыкальной школы в Краснокамске обманным путём похитила более 650 тыс. руб. В частности, по её указанию подрядная организация, которая должна была отремонтировать кровлю, приобрела для выполнения работ более дешёвые аналоги. Помимо этого, часть запланированных в контракте ремонтных мероприятий остались не выполнены.

Как ранее писал «Новый компаньон», несмотря на то, что работы не были сделаны в полном объёме, руководство учреждения подписало с подрядчиком все акты. Строительная компания, осуществлявшая ремонт, получила деньги из бюджета. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ о мошенничестве.

Как уточняют в СК, приговором суда директору школы назначено наказание в виде штрафа, исковые требования учреждения к подсудимой о взыскании суммы за невыполненные работы удовлетворены. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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