В СВО погиб уроженец Прикамья Юрий Петров Его похоронят 25 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Лысьвы

В зоне проведения спецоперации на территории Украины в ходе ожесточённых боёв погиб лысьвенец Юрий Петров. Об этом сообщается на официальной странице Лысьвенского городского округа в соцсетях.

Обстоятельства гибели военнослужащего не приводятся. Также не сообщается, сколько ему было лет и была ли у него семья.

Прощание с погибшим состоится 25 июня в 11-30 в храме Святой Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2А).

Администрация муниципалитета принесла соболезнования родным и близким военнослужащего.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», 12 июня в спецоперации погиб также 21-летний сержант Дмитрий Сунцов из Перми. В 2020 году молодой человек ушёл служить в армию, а затем заключил контракт с ВС РФ.





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