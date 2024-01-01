В спецоперации погиб пермяк 21-летний Дмитрий Сунцов Его похоронят 26 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В зоне боевых действий СВО 12 июня погиб сержант Дмитрий Сунцов. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Дмитрий родился 13 сентября 2002 года в Перми. Его детство прошло в д. Кукеты, р/д Кукетский. С 2009 по 2018 год он учился в пермских школах № 105 и 19. После учёбы поступил в Пермский химико-технологический техникум, получил профессию газоэлектросварщика.

В 2020 году молодой человек ушёл служить в армию, а затем заключил контракт с ВС РФ.

Награждён государственными наградами — медалями: Жукова, «Участнику специальной военной операции», «За разминирование».

Как именно он погиб, местные власти не уточнили.

Церемония прощания пройдёт 26 июня в Кукетском клубе (д. Кукеты, ул. Молодёжная, 18). Там же состоится траурный митинг.

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