Зарина Ситдикова Защита осуждённого в Прикамье подростка планирует обжаловать приговор Адвокаты считают, что следствие не учло ряд фактов в деле об убийстве подруги юноши Поделиться Твитнуть

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Защита подростка из Октябрьского, осуждённого за убийство подруги, намерена подать апелляцию на приговор. Об этом со ссылкой на адвоката молодого человека Ларису Алфёрову сообщает 59.ru.

Как ранее писал «Новый компаньон», Октябрьский районный суд признал виновным подростка в расправе над 16-летней подругой и приговорил его к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии, а также выплате семье погибшей 15 млн руб.

По версии следствия, 8 июля 2023 года осуждённый изнасиловал и избил девушку, а затем бросил её у железнодорожных путей возле станции Чад и поджёг. Пострадавшая была обнаружена утром с ожогами 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь несколько дней, но спасти не смогли.

Защитник осуждённого в суде Лариса Алфёрова обратила внимание на то, что явку с повинной подросток написал в отсутствии адвоката, а свои показания он давал, будучи в статусе свидетеля. По словам юриста, в ходе следствия молодому человеку не разъяснили его права.

Кроме того, сторона защиты обращает внимание на показания самой жертвы, которые она дала, придя в сознание. Девушка якобы сказала, что её не били и не насиловали. При этом Лариса Алфёрова считает, что следствие не учло показания свидетеля, который видел недалеко от места трагедии человека на чёрном мопеде, который мог быть причастным к поджогу погибшей.

Судебный процесс в отношении молодого человека начался 13 марта. Максимальный срок, который ему грозил с учётом несовершеннолетия, составлял 10 лет. При отбывании наказания будет учтён срок содержания в СИЗО.

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