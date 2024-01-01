Алёна Бронникова Власти Прикамья выделят 7,5 млн рублей на ремонт мемориала в Мотовилихе Реставрация включает в себя обработку антивандальным покрытием Поделиться Твитнуть

«Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» / фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Правительство Пермского края планирует предоставить субсидию на ремонт объекта культурного наследия регионального значения — ансамбля «Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного в Мотовилихинском районе Перми, по ул. Уральской.

Как сообщает ИА «Текст», размер финансирования составит 7,5 млн руб. Средства власти готовы выделить на ремонт памятника в этом году.

По заказу МАУК «Городской центр охраны памятников» Перми был разработан проект по ремонту и реставрации мемориала. Как отмечает издание, документ включает в себя замену плитки, лакокрасочного покрытия артиллерийского орудия, окраску постамента «вечный огонь» и пятиконечной ступенчатой звезды, очистку и окрашивание дугообразных стен, пилонов и трапециевидной стелы. Также некоторые элементы планируют обработать антивандальным покрытием «Градозащитник», которое позволит смывать водой нанесённые поверх него граффити.

Памятник с мемориальным комплексом был открыт в мае 1985 года. Ранее он принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы», поэтому находился в конкурсной массе предприятия и мог быть продан с молотка. В октябре 2022 года объект перешёл в госсобственность.

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