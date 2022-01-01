Мемориал в Рабочем посёлке перешёл в региональную собственность Ранее он принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы» Поделиться Твитнуть

«Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» / фото: тг-канал Дмитрия Махонина

«Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» перешёл в региональную собственность. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Этого решения пришлось добиваться в судах, переговорами с «Мотовилихинскими заводами», так как раньше он принадлежал предприятию. Мы были обязаны его сохранить, это память о подвигах наших земляков», — отметил глава региона.

Теперь, по словам Махонина, краевые власти смогут заняться реставрацией мемориала.

Памятник с мемориальным комплексом, расположенный на ул. Уральской, был открыт в мае 1985 года. Он посвящён рабочим «Мотовилихинских заводов», погибшим в годы войны. Мемориал имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, занимает 45,2 тыс. кв. м, из которых 43,9 тыс. кв. м - сквер с разрешённым видом использования под улично-дорожную сеть.

Ранее памятник находился в конкурсной массе ПАО «Мотовилихинские заводы» и мог быть продан с молотка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.