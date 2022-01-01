Мария Сыропятова «Мотовилихинские заводы» снова хотят исключить военный мемориал из конкурсной массы предприятия А мэрия Перми расторгает договор аренды земли под мемориалом Поделиться Твитнуть

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев направил уведомление о намерении заключить мировое соглашение об исключении из конкурсной массы предприятия мемориала заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В обосновании решения указывается несколько причин. Во-первых, рыночная стоимость мемориала оценена в 1 руб., что превышает расходы на реализацию объекта с торгов. Во-вторых, бремя содержания и реставрации памятников Великой Отечественной войны является сферой ответственность федеральных, региональных и местных органов власти. В-третьих, земельный участок под мемориалом был в аренде у администрации Перми, которая 2 июня 2022 года направила должнику уведомление о расторжении договора аренды.

Мемориал в Рабочем посёлке занимает 45,2 тыс. кв. м, из которых 43,9 тыс. кв. м занято сквером с разрешённым видом использования под улично-дорожную сеть. Мемориал наделён статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев уже направлял ходатайство об исключении мемориала из конкурсной массы предприятия, но суд отказал. В решении было сказано, что федеральный закон о банкротстве позволяет продавать объекты культурного наследия. А на покупателя накладываются обязательства по их надлежащему содержанию и использованию «в соответствии с их целевым назначением».

Эксперты тогда описывали ситуацию как правовую коллизию. Никакого смысла приобретать земельный участок с мемориалом нет. Это снижает стоимость лота, а также может привести к имиджевым издержкам для приобретателя.

В краевом правительстве отмечали тогда, что будут добиваться исключения мемориала из конкурсной массы предприятия.

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