Вербовщица в ИГИЛ* из Пермского края пыталась оспорить приговор суда Рахию Шаматову лишили свободы за вербовку людей в террористическую организацию Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Осуждённая за вербовку людей в террористическую организацию 57-летняя жительница д. Седяш Октябрьского городского округа Прикамья пыталась оспорить приговор, вынесенный в декабре 2023 года. Согласно информации, опубликованной на сайте Апелляционного военного суда в Московской области, жалоба была рассмотрена 24 июня.

По результатам заседания, судебное решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменений. Дело рассматривал судья Сергей Винник.

Обвинительный приговор по ст. 205.3 (обучение в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 208 (участие в вооруженном формировании), ч. 1 ст. 205.1 (вербовка), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности признанной в РФ террористической организации) УК РФ в отношении Шаматовой в декабре 2023 года вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

По данным Properm.ru, женщину осудили на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за участие в бандформировании ИГИЛ* на территории Сирии. Отбывать наказание она будет на территории Пермского края.

Как сообщает издание, женщина в 2013 году убедила мужа, дочь и зятя уехать из России. Они продали семейный бизнес, скот, движимое и недвижимое имущество и в августе 2013 года через Турцию отправились в Сирию. Официально границу с Сирией Шаматова не пересекала. По данным следствия, вместе с мужем они воевали на стороне террористов.

После гибели мужа пособница террористов в июне 2022 года вернулась Москву. Она рассказала, что якобы жила у родных в турецкой провинции и не покидала её с 2013 года. Однако в аэропорту её задержали сотрудники регионального УФСБ. На тот момент женщина с 2017 года находилась в международном розыске и была заочно арестована как подозреваемая в вербовке и участии в террористической организации. В розыске до сих пор находятся её дочь и зять. Сама Шаматова вину не признала.

*ИГИЛ, «Исламское государство» — международная исламистская суннитская террористическая организация. В 2014 году Верховный суд России запретил её деятельность на территории страны.

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