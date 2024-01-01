Алёна Бронникова МЧС Прикамья предупреждает о неблагоприятных метеоявлениях 25 июня В регионе ожидаются сильные дожди и грозы Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В региональном управлении МЧС выпустили предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Пермском крае. Днём 25 июня на территории региона местами ожидается сильный дождь, гроза, ночью и утром — туман. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

«В связи с прогнозируемыми порывами ветра старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. В период грозы и града воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении», — рекомендует ведомство.

Автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Жителей просят предупредить родных и близких о прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности.

По данным Пермского ЦГМС, 25 июня в Прикамье будет облачно с умеренными дождями, в горной части ожидаются сильные дожди, на востоке — грозы. Температура воздуха ночью +8…+13°, в Перми около +10°, днём +12…+17°, в Перми около +15°.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании на текущей неделе. По прогнозам, температура воздуха ожидается ниже климатической нормы. При этом самым холодным днём может оказаться вторник, 25 июня.

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